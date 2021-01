Stiri pe aceeasi tema

- Prim-Ministrul Romaniei, Florin Cițu, l-a numit pe deputatul PNL, Alexandru Muraru, in poziția de Reprezentant Special al Guvernului Romaniei pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului și Xenofobiei, potrivit unui comunicat de presa transmis joi de organizația PNL Iași.

- STIRIPESURSE.RO va prezinta actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 13 ianuarie 2021, condusa de premierul Florin Cițu. S-a stabilit un nou ”record”, o ședința in care aproape ca nu s-a adoptat nimic. Fara buget, deși promitea, cand era ministru al Finanțelor, ca…

- Florin Citu reactioneaza la decizia CCR prin care s-a stabilit ca legea prin care s-a anulat ordonanta de amanare a cresterii pensiilor este constitutionala. Premierul anunta insa ca pensiilor nu vor creste cu 40%, asa cum prevede legea, iar o parte a responsabilitatii iu revine presedintelui Iohannis.…

- Vaccinarea anti-Covid-19 a inceput si in Romania de cateva zile, primele persoane beneficiare fiind cadre medicale voluntare. Sarcina organizarii vaccinarii a fost incredintata Guvernului Romaniei, care prin Hotararea nr. 1031 din 27.11.2020 (publicata in Monitorul Oficial nr. 1171 din 03.12.2020, Partea…

- Aparitia vaccinului, livrarea si distribuirea intr-un timp record vor ajuta la limitarea si la eradicarea pandemiei intr-o perioada cat mai scurta, a declarat, sambata, premierul Florin Citu. “Astazi (sambata n.r.) am primit primele doze din vaccin. Campania de vaccinare incepe in acelasi timp in Romania…

- Majorarea pensiilor cu 40%, așa cum a fost votata in septembrie de Parlamentul Romaniei, nu va fi aplicata in acest an. Estimarea a stat la baza confirmarii ratingului de țara, acordat vineri seara de , considera analiștii financiari internaționali de la agenția de rating Fitch. „Scenariul de baza al…