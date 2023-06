Stiri pe aceeasi tema

- Primul zbor cu echipaj uman al capsulei spatiale dezvoltate de grupul Boeing, Starliner, care ar fi trebuit sa aiba loc in luna iulie dupa mai multe amanari, a fost din nou amanat din cauza a doua probleme tehnice identificate recent, au anuntat joi NASA si reprezentantii companiei americane, informeaza…

- Lansarea primului zbor Starliner cu echipaj uman al Boeing catre Stația Spațiala Internaționala (ISS) ar urma sa aiba loc in luna iulie, dupa mai multe amanari, au anunțat miercuri gigantul aerospațial american și NASA, potrivit AFP.

- Ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, a decorat piloții implicați in coliziunea de marți cu o drona americana deasupra Marii Negre, potrivit agenției de știri de stat ruse RIA, citata de Sky News.

- Rusia va incerca sa recupereze drona americana cazuta marți in Marea Neagra in urma unui incident cu avioane de vanatoare rusesti, a declarat secretarul Consiliului de Securitate de la Moscova, Nikolai Patrusev.

- Un elicopter Black Hawk a decolat, marți seara, din Constanta, dupa ce o drona americana Reaper a fost doborata de rusi in Marea Neagra. De asemenea, un avion militar Boeing P-8 Poseidon al US Navy a survolat judetele Constanta si Tulcea, in special in zona de litoral a Marii Negre. Un avion rusesc…

- Secretarul de presa al Pentagonului, Pat Ryder, a declarat marți seara, in cadrul unei conferințe privind incidentul din Marea Neagra, ca avionul rusesc care a lovit elicea dronei MQ-9 Reaper ar fi fost „avariat” in urma coliziunii, relateaza CNN.

- In vreme ce ne pregatim de misiunea SpaceX Starship , care ar trebui sa duca oameni pe Luna, aflam ca o alta misiune a fost incheiata cu succes. Misiunea SpaceX Crew-5 a revenit in siguranta pe Terra. Sambata seara, pe 11 martie, naveta Endurance Dragon a companiei a coborat in apele de langa coasta…

- Lumea jocurilor este raspandita la nivel internațional, așa cum știe orice fan adevarat al jocurilor. Conectandu-te la un joc online multiplayer, este mai probabil sa gasești jucatori care nu sunt din aceeași țara. Din ce in ce mai mult, jocurile de tot felul devin populare in intreaga lume și nu mai…