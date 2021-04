O nouă mutație a virusului se răspândește în Japonia. Este imună la vaccinurile anti-COVID-19 Aproximativ 70% dintre pacientii cu coronavirus testati la un spital din Tokyo luna trecuta au fost purtatori ai unei mutatii cunoscuta pentru reducerea protectiei vaccinurilor, a anuntat, duminica, postul public japonez NHK. Mutatia E484K, numita “Eek” de unii oameni de stiinta, a fost gasita la 10 din 14 persoane, care au fost testate pozitiv la […] The post O noua mutație a virusului se raspandește in Japonia. Este imuna la vaccinurile anti-COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

