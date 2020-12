Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a detectat o noua mutatie a coronavirusului la contacti ai unor persoane infectate care au calatorit dinspre Africa de Sud, a precizat miercuri ministrul Sanatatii, Matt Hancock, potrivit Reuters.

- Marea Britanie a detectat o noua varianta a coronavirusului SARS CoV-2 la contactele unir persoane care au intrat in țara venind din Africa de Sud, a anunțat ministrul britanic al sanatații, Matt Hancock, citat de Reuters.

- UPDATE Noua tulpina de COVID-19 identificata in Marea Britanie se poate raspandi mai repede decat versiunea deja cunoscuta si se depun eforturi urgente pentru a se confirma ca aceasta nu provoaca o rata de mortalitate mai ridicata, a declarat sambata Chris Whitty, seful serviciilor medicale din Anglia,…

- Peste 1.000 de cazuri asociate unei ”noi variante” a coronavirusului SARS-CoV-2 au fost identificate in ultimele zile in Marea Britanie, mai ales in partea de sud a tarii, unde aceasta mutatie ar putea avea o legatura cu cresterea numarului cazurilor de COVID-19. ”Am identificat o noua varianta de coronavirus,…

- Peste 1.000 de cazuri asociate unei ''noi variante'' a coronavirusului SARS-CoV-2 au fost identificate in ultimele zile in Marea Britanie, mai ales in partea de sud a tarii, unde aceasta mutatie ar putea avea o legatura cu cresterea numarului cazurilor de COVID-19, a declarat luni ministrul britanic…

- In ultimele zile, in Anglia au fost identificate peste 1.000 de cazuri de infectare cu o noua varianta de coronavirus, a spus luni ministrul Sanatații, Matt Hancock. Organizația Mondiala a Sanatații spune ca este conștienta de noua varianta de Covid din Marea Britanie și ca nu exista nicio dovada ca…

- Premierul britanic Boris Johnson se simte bine dupa ce a intrat in contact cu o persoana infectata cu COVID-19 si va conduce guvernul prin ZOOM din autoizolare, a declarat ieri ministrul Sanatatii, Matt Hancock, potrivit Reuters, citata de Agerpres. „Se simte bine, este plin de energie”, a spus Hancock…

- Danemarca va institui restrictii in mai multe zone ale tarii dupa descoperirea unei mutatii a noului coronavirus la nurci si care s-a raspandit la oameni, amenintand eforturile de creare a unui vaccin eficace, relateaza joi agentia Reuters. Guvernul de la Copenhaga a anuntat miercuri sacrificarea…