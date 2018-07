O nouă modă printre agricultori: cultivă cătină, zmeur sau goji în loc de porumb! Agricultorii care au pe rod culturi de catina, zmeur, mur, afin, coacaz sau goji spun ca anul acesta productia e slaba si ca vremea le-a fost cel mai mare dusman. Iarna prelungita, apoi seceta brusca au facut ca fructele sa fie rare in copaci. Alti proprietari de arbusti fructiferi s-au lovit insa de alte probleme. Ploile cu gheata de dupa seceta au distrus o parte din culturi. In prezent, in judetul Iasi, in agricultura ecologica cu arbusti fructiferi sunt 52 de ie (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

