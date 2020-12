Stiri pe aceeasi tema

- Cinci bolnavi de COVID-19 sunt transportați din București cu o aeronava C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, pe ruta Otopeni - Bacau - Suceava - Cluj-Napoca, conform mediafax.ro. Aeronava a decolat în jurul orei 13:00. Transportul…

- Ministerul Apararii Nationale efectueaza luni o misiune de transport umanitar din Bucuresti la spitale din regiuni ale Moldovei si Ardealului, cu pacienti infectati cu virusul SARS-CoV-2, aflati in stare grava. Potrivit unui comunicat al MApN transmis AGERPRES, o aeronava C-27J Spartan…

- Cinci pacienti cu COVID-19, aflati in stare grava, sunt transportati, luni dupa-amiaza, cu o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, de la Bucuresti la spitale din Moldova si Ardeal, informeaza News.ro.O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane transporta, in regim de urgenta, pe ruta…

- Ministerul Apararii Nationale efectueaza luni o misiune de transport umanitar din Bucuresti la spitale din regiuni ale Moldovei si Ardealului, cu pacienti infectati cu virusul SARS-CoV-2, aflati in stare grava. Potrivit unui comunicat al MApN transmis AGERPRES, o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene…

- Misiunea umanitara a Fortelor Aeriene Romane se efectueaza ca urmare a aprobarii ministrului apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, la solicitarea secretarului de stat si sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta din Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat.O aeronava C 27J Spartan a Fortelor…

- Ministerul Apararii a anuntat ca o aeronava C-27J Spartan efectueaza sambata o misiune umanitara pe ruta Otopeni – Cluj Napoca – Viena - Graz – Munchen - Otopeni, pentru transportarea a trei pacienti care prezinta arsuri. Pacientii vor fi tratati la spitale din Austria si Germania, anunța news.ro.…

- Vai de noi și de „strategiile” guvernanților. Pacienții nu mai au loc in București. 15 pacienți infectați cu virusul SARS CoV-2, aflați in stare grava, sunt transferați joi de la București in Moldova. Aceștia sunt mutați la mai multe spitale cu ajutorul unor aeronave ale Fortelor Aeriene Romane. Reprezentanții…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea marti o noua sedinta cu membri ai Guvernului si specialisti pentru evaluarea si prezentarea masurilor cu privire la gestionarea epidemiei de COVID-19. Potrivit Administratiei Prezidentiale, sedinta va avea loc la ora 13,00, la Palatul Cotroceni. La reuniune participa…