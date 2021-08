Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii romani care lupta cu flacarile in Grecia spun ca sunt emoționați de gesturile grecilor: „S-au oferit sa ne sprijine, ne-au adus tot timpul apa rece, care valoreaza foarte mult dupa cateva ore de stat in preajma flacarilor”. Pompierii romani intervin vineri, in a șasea zi a acțiunii din Grecia,…

- Pompierii romani impreuna cu cei din Republica Moldova continua lupta cu incendiile in insula Evia din Grecia. Ploaia le-a venit in ajutor pe timpul nopții, iar joi salvatorii intervin in doua zone cu mașini de stingere, drone și drujbe.

- Presa din Grecia vorbește la superlativ de implicarea pompierilor romani, trimiși sa contribuie la stingerea incendiilor din țara elena. Cei detașați in insula greceasca Evia sunt priviți ca niște exratereștri, atat de localnici, cat și de mass-media.