1. Manualul de matematica de clasa a treia. Și e clar cel mai bun, fiindca sunt vreo cinci. Va propun doua enunțuri. „La produsul numerelor 9 și 2 adauga catul numerelor 56 și 7. Afla rezultatul, apoi scrie rezolvarea printr-un exercițiu. Verifica rezultatele cu ajutorul calculatorului.” Deci nu conteaza ce gandești. Ia calculatorul! Mai am […] The post O noua mișcare politica, tenisul first appeared on Ziarul National .