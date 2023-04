Stiri pe aceeasi tema

- ITM Argeș, anunț important privind munca prestata in zilele de sarbatoare legala Potrivit prevederilor Codului Muncii, de regula, in zilele de sarbatoare legala nu se lucreaza, cu exceptia salariatilor care lucreaza in unitatile sanitare si cele de alimentatie publica, precum si in locurile de munca…

- DGASPC Arges – noi locuințe protejate Legislația in domeniul și strategia naționala și județeana impune Direcțiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sa inchida, pana la sfarșitul anului, centrele rezidențiale și sa mute beneficiarii in locuințe protejate. Toate aceste masuri sunt…

- Inca puțin pana la mult așteptata minivacanța de Paște 2023. Anual, romanii beneficiaza de mai multe zile libere din partea statului. In acest an, romanii vor avea parte de trei zile libere, pe 14 aprilie, in Vinerea Mare, pe 16 aprilie, prima zi de Paște, dar și luni, 17 aprilie, a doua zi de Paște.…

- VIDEO – Call Center-ul de la Apa Canal, disponibil non-stop! Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti vine in sprijinul cetatenilor si anunta infiintarea serviciului de Call Center, care este functional de la inceputul lunii martie. La numarul de telefon 0248 223 237, disponibil 24 de ore din 24, clientii…

- „Pentru a intrezari o redresare economica avem nevoie in primul rand de stabilitate interna și externa” Activitatea de transport marfuri ( rutier ) este o activitate extrem de complexa și dinamica, 100 % dependenta de modificarile economice și geopolitice, de aceea pot afirma ca situația actuala in…

- UAT COMUNA ALBEȘTII DE ARGES avand sediul in comuna Albestii de Arges, satul Albestii Pamanteni, nr. DN7C, judetul Arges titular al planului/programului „PUZ: Bazin de inot in aer liber”, propus a se implementa in comuna Albestii de Arges, satul Albestii Pamanteni, DJ704G, nr. 1, nr cadastral 81227,…

- 60 de persoane blocate in Fagaraș din cauza unei avalanșe In cursul nopții trecute, pe DN7C, km.106-107, in zona unei cabane, a avut loc o avalanșa de zapada, in urma careia au fost avariate mai multe autoturisme și aproximativ 60 de persoane au ramas izolate la cabana. Autoritațile cu atribuții in…

- H2O – Standarde excepționale de curațare pentru mașina ta! Șoferii din Pitești pot opta pentru o gama variata de spalatorii auto. Niciuna nu se ridica insa la nivelul serviciilor oferite de catre Spalatoria Auto H20 care funcționeaza in parcarea hipermarketului Auchan Gavana! Aceasta asigura servicii…