Stiri pe aceeasi tema

- Cu finalul anului 2023 apropiindu-se cu pași rapizi, mulți romani așteapta cu nerabdare zilele libere ramase in acest an. O minivacanța binevenita se profileaza in calendarul sarbatorilor, oferind o oportunitate prețioasa de a petrece timpul in familie și de a te relaxa.

- Urmeaza 4 zile libere la sfrșitul lunii noiembrie și inceput de decembrie : 30 noiembrie (joi) și 1 decembrie (vineri). Romanii iși pot face , de pe acum, planuri de vacanța. Calendar zile libere ramase in 2023 -30 noiembrie (Sfantul Andrei) -1 decembrie (Ziua Naționala a Romaniei) -25 decembrie (Craciunul)…

- Cate minivacanțe mai au romanii pana la finele anului. Cand va fi urmatoarea minivacanța din 2023 Doar doua minivacanțe mai au romanii pana la finalul anului. Zilele libere coincid cu Ziua Naționala și apoi perioada sarbatorilor de iarna. In 2024 vor fi 17 zile libere legale, relateaza alba24.ro. Urmatoarea…

- Pana la sfarsitul anului 2023, romanii mai au patru zile libere legale.Luna urmatoare, ziua de 30 noiembrie, cand romanii il sarbatoresc pe Sfantul Andrei, este considerata zi libera legala. La fel și 1 decembrie, de Ziua Naționala a Romaniei. Din fericire, 1 decembrie cade intr-o zi de vineri, așa…

- Romanii așteapta cu nerabdare sa se bucure de petrecerea dintre ani, astfel ca se gandesc inca de pe acum cum sa iși imparta zilele, insa vestea buna este ca anul acesta vor avea parte de o mini-vacanța, astfel ca se pot distra alaturi de familie sau prieteni.

- Urmatoarea minivacanta din Romania este de 1 Decembrie. Romanii au liber de la stat inca de pe 30 noiembrie, atunci cand este celebrat Sfantul Andrei, intr-o zi de joi. Pentru angajatii romani se va lega ziua de 30 noiembrie, joi, cu sambata si duminica, apoi cu ziua de luni, cea de 1 Decembrie. Astfel,…

- Romanii vor avea o noua minivacanța, tot de patru zile libere, cum a fost si cea de Sfanta Maria, in perioada urmatoare.Urmatoarea minivacanta din Romania este de 1 Decembrie. Romanii au liber de la stat inca de pe 30 noiembrie, atunci cand este celebrat Sfantul Andrei, intr-o zi de joi. Pentru…

- Angajații romani beneficiaza in fiecare an de cateva zile libere, potrivit prevederilor legislative bine stabilite. Dintre acestea, doisprezece pica in timpul saptamanii. Afla in randurile de mai jos cand vor avea parte lucratorii de urmatoarea minivacanța. Se vor acorda patru zile libere consecutive.…