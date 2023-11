O nouă minivacanță pentru bugetari. Sf. Andrei și 1 Decembrie Angajații din sistemul bugetar se pregatesc sa se bucure de o noua minivacanța, penultima din acest an. Astfel, potrivit Codului Muncii, angajații vor lega ziua de 30 noiembrie cu cea de 1 Decembrie, ambele fiind sarbatori legale. Pe 30 noiembrie sarbatorim Sfantul Andrei, o sarbatoare legala in care angajații au o zi libera. Imediat dupa, pe 1 Decembrie, se sarbatorește Ziua Naționala a Romaniei, tot o sarbatoare legala și zi libera. Pentru ca in 2023, cele doua sarbatori pica intr-o joi și vineri, romanii au parte de o minivacanța sau un weekend prelungit care va dura 4 zile la finalul toamnei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

