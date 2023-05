O nouă minivacanță! Încă 5 zile libere pentru bugetari Luna iunie vine cu o noua minivacanța. Bugetarii vor avea cinci zile libere consecutive. Angajații din mediul privat vor avea cu o zi libera mai puțin. Luna urmatoare incepe cu o minivacanța pentru angajații din Romania. Cei care lucreaza la stat vor avea parte de cinci zile libere legale, iar cei de la privat vor avea trei zile libere legate și o zi libera in cursul saptamanii. In luna iunie vor exista trei zile de sarbatori legale: 1 Iunie, Ziua Copilului și cele doua zile de Rusalii 4 și 5 Iunie 2023 Pentru bugetari minivacanța va fi mai lunga, intrucat autoritațile au decis ca ziua de vineri,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

