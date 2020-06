Stiri pe aceeasi tema

Este doliu in lumea artistica din Romania! A murit un mare actor. Actorul care Teatrului Nottara, Viorel Comanici a murit pe 5 iunie, la varsta de 55 de ani, dupa o lunga suferință,…

Știrea anului pentru șoferi! Dispar polițele RCA! Decizia a fost luata! Premiera pentru șoferii din Romania. RCA doar cu inspecție de risc. Groupama, care a introdus sistemul, vrea sa elimine frauda.

O alta boala face victime in Romania, in plina pandemie de coronavirus!. Toți am ignorat-o, dar sunt ZECI de MII de cazuri In timp ce autoritațile incearca sa gaseasca noi soluții pentru a preveni raspanidrea coronavirusului, o alta bolașa contagioasa face victime in Romania.

Atenție. șoferi! Informații oficiale: Veți plati cel puțin 2000 de euro FIECARE! Cat mai costa sa iți repari mașina, in funcție de vechime. Prețurile au crescut semnificativ in ultima perioada.

Cand se termina pandemia de coronavirus in Romania? Anunțul lui Raed Arafat Pandemia de COVID-19 va lua sfarșit la jumatatea lunii iunie? Raspunsul lui Raed Arafat.

Lovitura pentru toți șoferii din Romania! Documentele sunt clare: nu mai scapa! Sunt șoferii romani „abuzați" fața de restul europenilor? Cand, cum și cat platesc firmele de asigurare daunele din RCA Piața asigurarilor RCA din Romania este cea mai concentrata din Uniunea Europeana, cu doar doi jucatori…

Un indragit interpret de muzica populara a murit. Cantaretul era infectat cu CORONAVIRUS. Nelu Balasoiu a murit. Interpretul de muzica populara era infectat cu CORONAVIRUS…

OFICIAL! Cand ajunge in Romania vaccinul contra coronavirusului. Anunțul facut de Nelu Tataru „Vaccinul impotriva noului coronavirus ajunge in Romania cam in 10 luni". Acesta este anunțul oficial facut de Nelu Tataru, ministrul sanatații din Romania.