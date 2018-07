O nouă metodă de înșelăciune circulă pe internet. Oricine poate cădea în capcană Un nou tip de inșelatorie telefonica circula pe internet și oricine poate cadea foarte ușor in capacana. La ce trebuie sa fie atenți romanii daca primesc un astfel de email. Cand vine vorba de metode de escrocherie, oamenii par a fi din ce in ce mai inventivi. Cum internetul a devenit indispensabil pentru majoritatea dintre noi și foarte multe persoane folosesc zilnic casuța de email, lucrurile se simplifica pentru cei care vor sa faca bani in mod ilicit. Un barbat din Pitești a avut parte de o o astfel de “surpriza” atunci cand, printre email-urile primite a gasit și o citație de la Tribunalul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un pitestean a primit, recent, pe e-mail, o citatie de la Tribunalul Bucuresti, potrivit careia ar fi trebuit sa se prezinte la un proces in calitate de parat, in data de 25 iunie. E-mailul continea si doua numere de telefon, pentru eventuale informatii suplimentare: 0727656979 si 0720396759. …

- A aparut o noua metoda de escrocherie, prin care cetațenii de buna credința sunt ademeniți sa sune la numere raportate ca fiind "capcane de cost", potrivit adevarul.ro. Un piteștean a primit, recent, pe e-mail, o citație de la Tribunalul București, potrivit careia ar fi trebuit sa se prezinte la…

- Persoanele care vor dori sa apeleze la un imprumut bancar ar putea da teste financiare, prin care bancile sa afle cine este bun platnic si daca persoana respectiva isi permite sa ia un imprumut, informeaza Adevarul. Patru banci comerciale, respectiv BCR, OTP Bank, BRD si Raiffeisen Bank, vor…

- Smiley a plecat la muntele Athos, dupa ce a publicat o imagine de doliu. Artirtul a explicat in cadrul emisiunii de la Pro tv, de ce a facut acest gest, mai ales ca mulți dintre fani au crezut ca acesta este in doliu. Smiley a dezvaluit ca pe muntele Athos iși gasește liniștea sufleteasca si a mers…

- Clipe de coșmar pentru o turista ranita intr-un hotel din Baile Felix. Femeia a ajuns la spital cu rani la cap și la picioare, dupa ce tencuiala tavanului a cazut peste ea. Incidentul a avut loc in noaptea de duminica spre luni intr-un hotel din Baile Felix, „In jurul orelor 00.30, s-a desprins tencuiala…

- Sase cetateni sirieni au fost descoperiti de politistii de Frontiera din cadrul Punctului de Trecere Giurgiu intr-un camion incarcat cu frigidere. Persoanele, cu varste cuprinse intre 14 si 44 de ani, intentionau sa ajunga in Germania in mod ilegal. Acestia nu detineau niciun document de identitate.…

- "In data de 13 aprilie 2018, politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației – SPF Berveni, jud. Satu Mare, au declanșat o actiune specifica pe linia combaterii migratiei ilegale, in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 23.50, un echipaj al politiei de frontiera a observat,…