Stiri pe aceeasi tema

- Operațiune de succes a DIICOT Caraș Severin și a polițiștilor de la ”Crima Organizata” – ieri, au reușit capturarea unui transport de droguri de mare risc care tocmai intrase in Romania. Anchetatorii au monitorizat activitatea a doi galațeni despre care aveau informații ca se ocupa cu vanzarea de…

- Hoții profita de razboiul din Israel! Noua metoda de furt aoaruta in Romania - Poliția vine cu sfaturi pentru a nu cadea in plasa infractorilorO femeie din judetul Sibiu a sesizat Politia, povestind ca a fost abordata de doua persoane care sustineau ca sunt din Israel si vor sa-i doneze aparatura…

- Procurorii DIICOT au efectuat cinci perchezitii in Bucuresti, intr-un dosar in care doi romani sunt acuzati ca au inselat peste 400 de cetateni norvegieni, carora le-au furat banii din conturi folosind o pagina falsa de internet care imita site-ul oficial al Autoritatii pentru Reinmatricularea Vehiculelor…

- O noua metoda de frauda a aparut in Romania. O categorie de romani este direct vizata. Trebuie sa fiți foarte vigilenți, riscați sa ramaneți fara bani in conturi. Mii de romani au sesizat aceasta inșelaciune. Mai exact, vizați sunt cei care lucreaza in domeniul...Citește AICI cine sunt cei…

- O noua metoda de frauda telefonica a ajuns și in Romania. Numita de experți, Vishing, termen provenit de la termenul voice phishing, aceasta metoda prevede obținerea unor date cu caracter personal de la cei apelați prin diferite metode de manipulare. „Vishingul (voice phishing) este o metoda de…

- O noua metoda de frauda face ravagii in Romania. IGPR lanseaza un avertisment și ii informeaza pe romani cu privire la modul in care atacatorii acționeaza. Conform IGPR, atacatorii suna victimele și pretind a fi reprezentanți ai unor entitați private, cum ar fi banci, companii de telecomunicații sau…

- Justiția romana continua sa ia masuri severa impotriva infractorilor care folosesc metode ilegale pentru a jefui și intimida oamenii vulnerabili. In ultima perioada, acest tip de infracțiuni a devenit tot mai frecvent in Romania, ingrijorand autoritațile și comunitatea in general. Un astfel de caz care…

- „Pe rețelele de socializare circula o noua metoda de fraudare foarte ingenioasa care promite caștiguri rapide și substanțiale", a transmis BRD. Escrocii promoveaza acest de gen caștiguri prin achiziția de diferite monede virtuale sau acțiuni la companii binecunoscute, ba chiar se folosesc de identitatea…