O noua metoda de frauda face ravagii in Romania. De aceasta data, oamenii legii trag un semnal de alarma avand in vedere modul in care lucrurile evolueaza. Este vorba despre o noua metoda de frauda in domeniul investitiilor, fenomen catalogat de catre politisti drept „extrem de periculos”, ia amploare in Romania. Este vorba despre faptul ca persoane care investesc in monede virtuale sunt convinse, sub pretextul ca vor primi suport tehnic din partea platformei de investitii, sa instaleze pe telefon, computer sau tableta programe care permit controlul de la distanta. Datele accesibile prin dispozitivele…