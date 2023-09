O nouă metodă de fraudă face ravagii în România. Avertisment IGPR de ultimă oră O noua metoda de frauda face ravagii in Romania. IGPR lanseaza un avertisment și ii informeaza pe romani cu privire la modul in care atacatorii acționeaza. Conform IGPR, atacatorii suna victimele și pretind a fi reprezentanți ai unor entitați private, cum ar fi banci, companii de telecomunicații sau instituții guvernamentale. Ulterior, victimele sunt determinate sa transmita atacatorilor date personale, bancare sau de autentificare, pe care autorii le utilizeaza in scopul comiterii altor fapte de natura penala. Vishingul (voice phishing) este o metoda de inșelaciune prin care autorii apeleaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția avertizeaza cu privire la o noua metoda de frauda tot mai des intalnita in ultima vreme: victimele sunt sunate de diferite persoane care pretind ca sunt reprezentanții unor banci, companii de telecomunicații sau instituții guvernamentale și care solicita tot felul de informații cu caracter personal.…

- Justiția romana continua sa ia masuri severa impotriva infractorilor care folosesc metode ilegale pentru a jefui și intimida oamenii vulnerabili. In ultima perioada, acest tip de infracțiuni a devenit tot mai frecvent in Romania, ingrijorand autoritațile și comunitatea in general. Un astfel de caz care…

- Justiția romana continua sa ia masuri severa impotriva infractorilor care folosesc metode ilegale pentru a jefui și intimida oamenii vulnerabili. In ultima perioada, acest tip de infracțiuni a devenit tot mai frecvent in Romania, ingrijorand autoritațile și comunitatea in general. Un astfel de caz care…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au facut un anunț de ultima ora! In urma cu puțin timp a fost emisa o avertizare de vreme urata. Mai exact, un ciclon care a facut ravagii in Slovenia se indreapta spre Romania. Cum vad specialiștii situația.

- Avertisment privind o noua metoda de furt din locuințe care caștiga teren in Romania. Hoții folosesc un semn discret pe clanța pentru a indica apartamentele libere dupa ce iși supravegheaza victimele cu atenție.Faptele de furt din locuințe, mai ales din apartamente, devin din ce in ce mai frecvente,…

- Poliția de Frontiera informeaza ca la aceasta ora se inregistreaza trafic intensiv de calatori și mijloace de transport in punctul de trecere Leușeni-Albița. Un flux majorat și continuu este pe sensul de ieșire din Republica Moldova/ intrare in Romania, transmite TV8 . Astfel, in scopul fluidizarii…

- Inca o fetita a murit din cauza ranilor suferite dupa ce o masina a intrat, joi, intr-o scoala din Wimbledon. Politia metropolitana a anuntat ca Nuria Sajjad, in varsta de opt ani, este cea de-a doua victima, informeaza bbc.com.Selena Lau, in varsta de opt ani, a murit, de asemenea, in urma incidentului…