- Elevii de liceu vor studia o noua materie incepand cu anul școlar 2023-2024. Ligia Deca a anunțat ca elevii claselor a XI-a și a XII-a vor avea in programa o noua disciplina numita „Istoria Evreilor. Holocaustul”. „Am semnat astazi Ordinul privind programa aferenta disciplinei ‘Istoria Evreilor. Holocaustul’…

- Vești de interes pentru elevii de liceu. Aceștia ar putea studia o noua materie importanta, care le-ar fi de mare ajutor unora. Iata anunțul facut de ministrul Educației, Ligia Deca. Se dorește introducerea unei noi materii la liceu A ști sa scrii și sa vorbești corect din punct de vedere gramatical…

- Profesorii au primit o veste buna inainte de examenele de la finalul anului scolar. Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a semnat Ordinul prin care cresc sumele acordate tuturor celor care se implica in derularea examenelor si a concursurilor nationale 2023, in medie cu 30% fata de anul 2022, a anuntat…

- Bacalaureat 2023: Ministerul Educației a decis amanarea probelor de competențe. Anunțul ministrului Deca. Calendarul Examenelor Ministrul Educației, Ligia Deca, a declarat joi dupa ședința de Guvern ca probele de competențe de la Bacalaureat se amana pentru zilele de 14-23 iunie iar datele pentru probele…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat, in aceasta dimineața, modificari in cadrul regulamentului de organizare interna. Ligia Deca a declarat, astazi, in ședința de guvern, ca a continuat discuțiile pe contractul colectiv de munca și exista o serie de masuri menite sa sprijine pe viitor intreg…

- Ligia Deca a declarat, marți, ca va invita reprezentantii federatiilor sindicale pentru a incepe discutiile pentru contractul colectiv de munca. Anunțul ministrului Educației vine la cateva ore dupa ce federațiile sindicale au transmis ca vor declanșa greva naționala pe 22 mai, pe termen nelimitat.…