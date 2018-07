Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Valentin Popa, a decis ca elevii scutiți de efort la orele de educație fizica sa practice șahul. 2500 de profesori au fost deja instruiți in acest sens și vor preda șahul celor mici. Tudorel Toader explica care va fi misiunea viitorului șef al DNA: LISTA de sarcini pentru…

- Una dintre fiicele ministrului Educației, Valentin Popa, este in centrul unui scandal uriaș, titreaza cancan.ro. Tanara, care anul acesta susține examenul de Bacalaureat, apare intr-o fotografie in care face gesturi obscene. Poza a fost postata pe retelele sociale de catre unul dintre colegii fetei,…

- Ministrul Educației, Valentin Popa, va fi prezent, luni, la Suceava, la Congresul Asociației Mondiale de Științe ale Educației, eveniment organizat de Universitatea „Ștefan cel Mare" Suceava (USV), in perioada 4 – 7 iunie. Congresul are tema "Educația in era amplificarii ...

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a declarat, marti, ca, in prezent, toate salariile nete din sectorul de invatamant sunt platite si, pana la finalul saptamanii, vor fi achitate si toate contributiile aferente acestei...

- In acest context, ministrul declarat ca a propus directorilor si inspectorilor scolari sa participe la ore si in afara inspectiilor programate, apreciind ca astfel de controale vor fi benefice atat pentru profesori, cat si pentru parinti, deoarece vor demonstra implicarea scolii in procesul educativ…

- Deputatul social democrat de Cluj, Cristina Burciu, s-a interesat in cadrul unei interpelari parlamentare adresata ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa, despre stadiul introducerii sahului ca materie optionala in unitatile de invatamant. Read More...

- Deputatul social democrat de Cluj, Cristina Burciu, s-a interesat in cadrul unei interpelari parlamentare adresata ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa, despre stadiul introducerii sahului ca materie optionala