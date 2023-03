Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat noi schimbari in examenul de Bacalaureat, schimbari ce-i vizeaza pe cei de la profilul uman care sunt nevoiți acum sa susțina examenul de Bacalaureat și la matematica. Pentru ca au existat foarte multe discuții pe ceasta tema, Ministrul a anunțat, conform DIGI…

- Examenul de Bacalaureat va avea o noua structura, cu Matematica susținuta și de elevii de la uman, o proba noua de competențe „complementare” și alte doua examene scrise la limbi straine, toate de-a lungul clasei a XII-a. In sesiunea propriu-zisa de BAC raman trei probe scrise și romana-oral, potrivit…