Vești importante pentru elevii de liceu din Romania. O noua disciplina apare in planurile-cadru pentru liceu, iar aceasta ar urma sa fie alternativa la ora de Religie. In ce condiții se va studia aceasta materie. Mai multe detalii, in randurile de mai jos. O noua disciplina pentru elevii de liceu Potrivit unui document draft publicat […] The post O noua materie apare in liceele din Romania. Disciplina pe care o vor studia elevii timp de 4 ani appeared first on Playtech Știri .