- Viceprim-ministrul Ana Birchall va participa, in perioada 20-22 iunie a.c., la Summit-ul SelectUSA, la invitatia organizatorilor, Administratia SUA. Evenimentul va avea loc in Statele Unite ale Americii, la Washington D.C. Reuniunea reprezinta cel mai important eveniment dedicat investitiilor organizat…

- Klaus Iohannis il va primi marti, la ora 10.30, pe Wess Mitchell la Palatul Cotroceni, conform programului anuntat pe site-ul Administratiei prezidentiale. Vizita asistentului Secretarului de Stat al SUA pentru Europa și Eurasia, Wess Mitchell, in Romania a fost anuntata de Departamentul de…

- Departamentul de Stat american a anuntat marti ca intentioneaza sa scurteze durata vizelor acordate unor cetateni chinezi, informeaza AP, preluata de Reuters. Conform noii politici, oficiile consulare ale SUA ar putea reduce perioadele de valabilitate ale vizelor, in loc sa le elibereze pe perioada…

- "Cele 14 puncte ale președintelui Woodrow Wilson și importanța lor pentru Romania" Marți, 24 aprilie 2018, Universitatea Romano-Americana din București a continuat seria acțiunilor prilejuite de Centenarul Marii Uniri din 1918 cu evenimentul "Cele 14 puncte ale președintelui Woodrow Wilson și importanța…

- Operatorii de telefonie mobila risca sa fie lipsiti de licenta sau amenda in valoare de pana la 18 mii de lei daca in urma verificarilor se vor depista abateri.Verificarile vor avea loc de doua ori pe an, primavara și toamna.

- Administratia americana a inceput sa discute cu Coreea de Nord pentru a pregati viitorul summit istoric intre Donald Trump si Kim Jong Un, a confirmat marti Departamentul american de Stat, citat de AFP. "Pot doar sa confirm ca guvernul Statelor Unite este angajat in discutii cu Coreea de Nord pe subiectul…

- Grupurile, printre care se numara si Campaign for a Commercial-Free Childhood (Campanie pentru o Copilarie fara Reclame-CCFC), Centrul pentru Democratie Digitala si alte 21 de grupurui, acuza compania Google ca, desi sustine ca platforma Youtube este dedicata doar utilizatorilor care au varsta de…

- Un presupus atac chimic in Siria a provocat moartea a peste 70 de oameni, intre care multi copii, si peste 500 de raniti. Un purtator de cuvant al organizatiei de caritate USOSSM, Ari D’Souza, a declarat duminica pentru agentia de presa DPA ca a fost raportat un miros de clor, dar salvatorii organizatiei…