O nouă manipulare: ATI-urile pline de tineri nevaccinați Nu știu ce directive se mai dau in culisele strategilor de la comunicare, dar se pare ca lucrurile scapa de sub control. Afirmațiile venite din partea fostului manager al Spitalului Victor Babeș din Capitala și a actualului manager al acestei unitați sanitare, conform carora ATI-urile ar fi pline de tineri nevaccinați, au depașit orice limita. […] The post O noua manipulare: ATI-urile pline de tineri nevaccinați first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

