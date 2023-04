Stiri pe aceeasi tema

- Nou protest impotriva reformei justitiei: Zeci de mii de israelieni au iesit din nou pe strazile din Tel Aviv.Zeci de mii de israelieni au iesit din nou pe strazile din Tel Aviv sambata seara pentru a protesta fata de reforma justitiei dorite de guvernul lui Benjamin Netanyahu, pe care manifestantii…

- Zeci de mii de israelieni au ieșit sambata (15 aprilie) pe strazile din Tel Aviv pentru a protesta impotriva reformei judiciare a guvernului. Imagini filmate cu drona arata cum mulțimea masiva de oameni se revarsa peste o intersecție principala din Tel Aviv, care a devenit principalul loc al protestelor,…

- Mii de israelieni au iesit din nou pe strazile din Tel Aviv sambata seara pentru a protesta impotriva reformei justitiei dorite de guvernul premierului Benjamin Netanyahu, pe care manifestantii o considera un atac la adresa democratiei, informeaza AFP, potrivit Agerpres."Sa salvam democratia", se…

- Mai mult de o suta de mii de israelieni au demonstrat, pentru a treisprezecea saptamana consecutiv, impotriva reformei judiciare. In orasul Tel Aviv au avut loc ciocniri intre protestatari si contrademonstranti, scrie Rador.Initial s-a crezut ca amanarea cu o luna a discutarii proiectului de lege,…

- Mii de israelieni s-au adunat sambata la Tel Aviv, pentru a 13-a saptamana consecutiva, pentru a protesta fata de reforma sistemului judiciar, in pofida „pauzei” in procesul legislativ decise de premierul Benjamin Netanyahu, noteaza AFP.

- Zeci de mii de israelieni au manifestat, sambata, la Tel Aviv si in alte orase din tara, pentru a sasea saptamana consecutiv, impotriva reformei judiciare conduse de guvernul prim-ministrului Benjamin Netanyahu. „Democratie”, „Rusine, rusine!”, „Nu ne vom da batuti”, multimea au fluturat steaguri israeliene…

- Zeci de mii de israelieni au manifestat, sambata, la Tel Aviv si in alte orase din tara, pentru a sasea saptamana consecutiv, impotriva reformei judiciare conduse de guvernul prim-ministrului Benjamin Netanyahu. „Democratie”, „Rusine, rusine!”, „Nu ne vom da batuti”, multimea au fluturat steaguri…

- Manifestații au avut loc in 20 de orașe din Israel, iar protestatarii au denunțat inclusiv propunerea de extindere a așezarilor in Cisiordania, relateaza The Guardian. Mii de israelieni s-au adunat la Tel Aviv pentru a cincea saptamana consecutiv pentru a demonstra impotriva reformelor controversate…