- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat, joi, ca noul coronavirus nu se transmite prin atingere, ci prin intermediul secretiilor respiratorii, precizand ca nu exista niciun fel de tratament specific in acest caz. "Nu exista niciun fel de tratament specific,…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, a detaliat, joi seara, ce masuri trebuie sa ia Romania, dupa ce noul coronavirus din China a fost declarat urgența publica globala și a explicat ca adevaratul pericol il reprezinta posibilitatea ca virusul sa sufere noi mutații și sa devina și mai patogen,…

- Autoritatile romane ar putea achizitiona termoscanere, ce vor fi montate in aeroporturi. In felul acesta pot fi identificate persoanele care au febra și ar putea fi purtatoare ale virusului din China, a declarat președintele Societații Romane de Microbiologie (SRM), Alexandru Rafila. Miercuri, la nivelul…

- Epidemia de pneumonie provocata de noul coronavirus da fiori comunitații internaționale, care a și inceput sa ia masuri de prevenire. Specialiștii inca nu au reușit sa depisteze sursa microbului, nu cunosc toate caile de transmitere, dar monitorizeaza cu mare atenție posibilele mutații. In China, unde…

- In Romania vor fi disponibile, in curand, teste care sa depisteze rapid eventuala prezența a virusului gripal care a dus la decesul a 6 oameni in China, a anunțat marți medicul Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie. Testele urmeaza sa fie disponibile, cel mai probabil, la…

- In Romania se inregistreaza anual 3.300 de cazuri noi de cancer de col uterin, iar jumatate dintre aceste femei mor din cauza maladiei – avertizeaza managerul Institutului „Matei Bals”, Adrian Streinu Cercel. Iar presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a dat asigurari ca vaccinul…