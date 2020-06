Stiri pe aceeasi tema

- Doi polițiști care acționau pentru respectarea prevederilor ordonanțelor militare in comuna Vernești au fost huiduiți, apostrofați și trimiși acasa tocmai de cei pe care ar fi trebuit sa ii sancționeze pentru incalcarea legii. Episodul s-a consumat in Sambata Mare, intr-un cartier din comuna Vernești.…

- Locuitorii din comuna buzoiana Maracineni rasufla ușurați. Testele prelevate de la familia medicului din București, confirmat cu coronavirus, au ieșit negative. Nici soția medicului infectat, nici socrii barbatului, domiciliați in satul Potoceni, nu sunt infectați. Saptamana trecuta, un medic rezident…

- Scene incredibile in Buzau. Un medic din Capitala a fost luat cu jandarmii din Buzau, unde fugise dupa ce a fost diagnosticat cu coronavirus.Un barbat de 37 de ani, medic la un spital din Capitala, confirmat cu COVID-19, a fost preluat in noaptea de sambata spre duminica de la locuinta socrilor,…

- Casa-muzeu Brancusi de langa Hobita si vila de protocol din Predeal a lui Nicolae Ceausescu sunt scoase la vanzare prin Artmark Historical Estate.Casa in care functioneaza un muzeu privat dedicat sculptorului Constantin Brancusi se afla in satul Pestisani (comuna Pestisani, judetul Gorj),…

- Un camion a fost pus de-a curmezisul soselei, aproape de municipiul Buzau, de o rafala extrem de puternica. Remorca autotrenului cu numar de Sibiu a fost rasturnata de vant iar soferul a pierdut controlul intregului ansambu de vehicule.

- Un șofer teribilist a ajuns cu mașina in cel mai mare rond de la intrarea in Buzau. Mașina in care se aflau doua persoane a plonjat cațiva metri in aer și s-a oprit chiar in mijlocul giratoriului. Evenimentul rutier s-a produs la puțin timp dupa miezul nopții iar protagonist a fost un tanar de 22 de…