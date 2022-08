Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Lis are grave probleme de sanatate, acesta a ajuns in scaun cu rotile. Fostul primar al Capitalei e ingrijit acum de Oana, soția lui, care nu mai poate munci, a ramas cu el, acasa. Viorel Lis petrece acum mult timp in casa, abia se mai poate deplasa. Petrece mult timp in fața televizorului și…

- Starea de sanatate a lui Viorel Lis o impinge din nou pe soția sa, Oana Lis, sa faca un gest disperat. Aceasta s-a vazut nevoita sa ceara ajutor financiar pentru fostul edil al Capitalei, acum aflat in scaun cu rotile, din cauza dizabilitații locomotorii cu care se confrunta. Oana Lis, care in urma…

- Oana și Viorel Lis trec prin momente foarte grele. Fostul edil al Capitalei se confrunta cu probleme grave de sanatatea care necesita destul de multe cheltuieli financiare. Dupa ce ieri ,Oana Lis și-a amanetat verigheta pentru a mai face rost de niște bani, astazi a marturisit ca a ajuns la capatul…

- Oana Lis a luat ieri, 10 august, o decizie neașteptata. Soția lui Viorel Lis și-a dus verigheta de aur la un amanet din București pentru a face rost de bani. Intr-o postare pe Facebook, Oana Lis a dezvaluit ca iși duce bijuteria la amanet pentru a obține bani. Trebuie neaparat sa ii cumpere lui Viorel…

- Oana și Viorel Lis trec prin momente extrem de delicate. Soția fostului edil al Capitalei a recurs la un gest incredibil in decursul zilei de miercuri, 10 august. Blondina s-a vazut nevoita sa iși amaneteze verigheta, simbolul iubirii din ziua nunții sale cu Viorel Lis. Motivul pentru care Oana Lis…

- Viorel Lis este din nou internat in spital. Anunțul a fost facut chiar de catre soția lui, Oana Lis, in urma cu puțin timp. Se pare ca fostul edil al Capitalei nu se simte deloc bine și a fost nevoie de spitalizare. Oana Lis a dat detalii despre starea lui de sanatate și cere lumii sa se roage pentru…

- Oana Lis (43 de ani) este un exemplu de daruire și devotament in relația pe care o are cu fostul edil al Capitalei, Viorel Lis (78 de ani). Se iubesc de 24 de ani, iar ea nu a renunțat niciodata sa-i fie alaturi soțului, in clipele lui grele. Și in ultimii ani au fost din […] The post Oana Lis: «Nu…

- Viorel Lis a avut parte de o perioada de destul de dificila, asta dupa ce s-a confruntat cu tot felul de probleme de sanatate. Fostul primar traverseaza o perioada destul de grea, iar soția lui, Oana Lis, ii este tot timpul alaturi. Vedeta l-a dus de urgența pe soțul ei la spital, dupa ce a observat…