- Novak Djokovic, care s-a antrenat marți dimineața pe terenurile de la Australian Open, este in vizorul autoritatilor australiene. Acestea verifica documentele completate de numarul 1 mondial inainte ca acesta sa ajunga in Australia, scrie news.ro . Potrivit presei australiane, Novak Djokovic ar fi completat…

- Novak Djokovic a ieșit din carantina dupa ce instanța a decis ca nu exista motive rezonabile pentru care autoritațile de la frontiera i-au anulat viza de intare in Australia, scrie BBC . O decizie privind anularea din nou a vizei lui Novak Djokovic nu va fi luata astazi, scrie The Sydney Morning Herald.…

- Australia a respins cererea Bisericii ortodoxe sarbe locale ca un preot sa il poata vizita pe jucatorul de tenis sarb Novak Djokovic, cazat intr-un hotel rezervat imigrantilor din Melbourne, cu prilejul Craciunului pe stil vechi care se celebreaza vineri, potrivit portalului rus de stiri Sputnik, citat…

- Novak Djokovic, numarul unu mondial in tenisul masculin, a contestat joi in justitie decizia autoritatilor australiene de a-i anula viza si de a-l expulza din tara. Tenismenul a reușit sa obtina o suspendare a acestei decizii si in consecinta nu va fi expulzat. Novak Djokovic va ramane pana luni la…

- Numarul 1 mondial a sosit la Melbourne cu un zbor Emirates de la Dubai, miercuri, la scurt timp dupa ora 23.00 AEST (n.r. - 15.00, ora Romaniei). El a fost tinut in aeroport peste opt ore. Dupa ce ce i-a fost anulata viza, sarbul a fost transferat la un hotel de carantina din Melbourne, pana cand…

- Scandal fara precedent in Australia, inaintea primului turneu de Grand Slem al anului. Cu toate ca a primit o derogare de la vaccinare la Australian Open, liderul mondial, Novak Djokovic, a fost reținut miercuri pe aeroportul din Melbourne, din cauza ca un membru al echipei sale ar fi aplicat pentru…

- Scott Morrison, primul ministru al Australiei, a avut o prima reacție in scandalul iscat in jurul lui Novak Djokovic (1 ATP, 34 de ani). CONTEXT: Deși organizatorii de la Australian Open acceptasera ca sarbul sa poata juca la Melbourne fara vaccin, situația s-a schimbat radical in momentul in care…