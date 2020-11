Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU 25 nov - Sputnik. Guvernul vrea sa reduca cu trei la suta cota TVA pentru sectorul HoReCa. Cel puțin asta se arata intr-un proiect de lege al Ministerului Finanțelor, care prevede masurile de politica fiscala și vamala pentru anul 2021. Potrivit responsabililor de la Ministerul Finanțelor,…

- Valul al doilea al pandemiei a pus la pamant industria HoReCa. In Austria, unde in aceasta perioada a anului se mananca in restaurante o specialitate din gasca, localurile sunt in pragul falimentului, pentru ca livrarile la domiciliu nu reușesc sa acopere pierderile.

- Decizia Guvernului de a inchide pietele care functioneaza in spatii inchise da o lovitura fatala producatorilor agricoli pentru care piata reprezinta singura oportunitate pentru valorificarea productiei, sustine Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara (Sindalimenta), care solicita…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a decis ca restaurantele, teatrele și salile de cinema se vor putea redeschide in urmatoarele cazuri – cu capacitate de 50% in zonele unde sunt pana la 1,5 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori, iar cu capacitate de 30% și cu program limitat pana…

- CHIȘINAU, 9 oct - Sputnik. In cadrul unei emisiuni de la un post privat de televiziune, Viorica Dumbraveanu a declarat ca in fiecare saptamana autoritațile examineaza situația epidemica și stabilesc masurile care trebuie intreprinse pentru a o ameliora. Ea a fost intrebata daca se ia in calcul posibilitatea…

- Antreprenorii din HoReCa, unul dintre cele mai afectate sectoare de criza Covid-19, se așteapta la o noua lovitura, dupa ce premierul, Ludovic Orban, a anunțat ca restaurantele se vor închide în localitațile unde rata de infectare va ajunge la peste 1,5…

- PodcasturiPrognoze sumbre: 70 la suta din afacerile HoReCa, lichidate In cadrul emisiunii "Logica Puterii", expertul economic Roman Chirca a remarcat ca in ultimii ani in sectorul HoReCa existau probleme sistemice, insa pandemia a dat o lovitura și mai mare, iar restaurantele și cafenelele din țara…

