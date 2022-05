Un grup de persoane si entitati au intentat o actiune colectiva in justitie impotriva Credit Suisse, in Statele Unite, sustinand ca banca elvetiana a indus in eroare investitorii cu privire la tranzactii comerciale legate de oligarhi rusi, a declarat firma de avocatura Pomerantz, transmite Reuters, conform news.ro.

