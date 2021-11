O nouă lovitură pentru buzunarul craiovenilor. Căldura se scumpeşte. Din nou! Lovitura la ceas de seara pentru buzunarul craiovenilor: caldura se scumpeste, din nou! La sedinta ordinara a Consiliului Local (CL) Craiova, care a avut loc joi seara, a fost introdus la vot, peste ordinea de zi, un proiect de hotarare privind modificarea tarifelor pentru distribuția si furnizarea energiei termice distribuita in sistem centralizat. Mai pe scurt, scumpirea caldurii furnizate craiovenilor. Pretul gigacaloriei a mai crescut o data, in luna septembrie, insa acum va suferi o noua majorare, de la 1 noiembrie. „Se aproba modificarea tarifului de distributie si furnizare a energiei termice,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

