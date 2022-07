Razboiul din Ucraina are efecte devastatoare in Romania. Dupa scumpirile anunțate la carne și produsele lactate, painea urmeaza sa sufere noi majorari de preț. Fenomenul are loc in circumstanțele in care Ucraina a interzis de mult timp exporturile de bunuri agricole cheie. Astfel, materia prima in țara noastra s-a scumpit semnificativ. Cat va costa o […] The post O noua lovitura pentru buzunarele romanilor. Cat va ajunge sa coste o paine la toamna appeared first on IMPACT .