O nouă lovitură de la Guvern pentru profesori. Iată dascălii care rămân fără sporuri! Guvernul face ce face si reuseste sa-i supere din nou pe profesori! O parte dintre dascali raman fara sporuri. Profesorii care și-au echivalat titlul de doctor cu gradul didactic I nu primesc sporul de doctorat. Reguli schimbate la sporurile pentru doctorat Prevederea se aplica și profesorilor cu funcții de conducere din ISJ-uri, CCD-uri și școli. […] The post O noua lovitura de la Guvern pentru profesori. Iata dascalii care raman fara sporuri! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

