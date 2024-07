O farmacie din județul Neamț a alcatuit o lista cu toate medicamentele care ar putea da un rezultat fals pozitiv la testele anti-drog utilizate de polițiști, dar și ce alimente și bauturi sunt de evitat. Lista a fost conceputa, Farmacia „Floare de Colț” din Borca, in vederea modificarii OUG 84/2024, care nu mai permite refuzul […] The post O noua lista „neagra”. Care sunt medicamentele și alimentele care dau rezultat fals-pozitiv la testul anti-drog appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .