Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației și Cercetarii faciliteaza accesul rapid la informații tuturor celor interesați de contextul educativ și sanitar in care se va desfașura activitatea didactica in anul școlar/universitar 2020-2021, a informat in aceasta dimineața instituția. Prima linie Telverde – 0800 67 20 31 –…

- Potrivit unui comunicat de presa al MEC, prima linie Telverde - 0800672031 - va fi pusa la dispozitia elevilor, studentilor si parintilor, in vederea obtinerii de informatii privind reluarea/desfasurarea procesului instructiv-educativ, in timp ce a doua linie - 0800672032 - va fi destinata reprezentantilor…

- Doua noi linii telefonice Telverde vor fi funcționale pentru elevi, studenți și parinți, respectiv reprezentanți ai școlilor de stat și administrației publice, anunța MEC. Liniile telefonice gratuite vor funcționa de luni pana vineri, intre orele 8:00 – 16:00.Prima linie Telverde - 0800 67…

- Ministerul Educației și Cercetarii pune la dispoziție o linie telefonica Telverde tuturor celor interesați de contextul educativ și sanitar in care se va desfașura activitatea didactica in anul școlar/universitar 2020-2021. Prima linie Telverde – 0800 67 20 31 – va fi pusa la dispoziția elevilor, studenților…

- Ministerul Educației și Cercetarii lanseaza https://educatiacontinua.edu.ro, instrument online dedicat tuturor celor interesați sa obțina detalii privind contextul educativ și sanitar in care se va desfașura activitatea in anul școlar 2020-2021, ca urmare a evoluției pandemiei de #COVID19. Site-ul faciliteaza…

- Mai sunt doua saptamani pana la redeschiderea scolilor. Un studiu comandat de Ministerul Educatiei si Cercetarii arata ca mai mult de jumatate dintre parinti doresc revenirea elevilor la clase in formatul clasic. In acelasi timp, o treime isi doresc revenirea, dar in sistem hibrid, adica si acasa si…

- A doua sesiune a examenului de bacalaureat incepe luni, cu proba la Limba romana. Peste 42.700 de candidați s-au inscris la aceasta examinare, potrivit datelor centralizate de Ministerul Educației și Cercetarii (MEC).Probele scrise sunt programate in saptamana 24 - 27 august, dupa urmatorul…

- Aproape 3000 de elevi absolvenți de clasa a VIII-a din Alba sunt inscriși la examenul de Evaluare Naționala 2020. Aceștia vor susține, de luni, in condiții speciale, probele scrise. La nivel național, sunt așteptați la examen 172.482 de elevi, potrivit Ministerului Educației și Cercetarii (MEC). Examenul…