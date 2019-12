Meteo: Ninge la Borsa. Temperaturile minime scad pana la -6 grade C, in Maramures

Vremea s-a mentinut rece, cu cer mai mult acoperit. A nins in zona montana. Cel mai frig a fost noaptea trecuta si in aceasta dimineata la Borsa si Cavnic -4 grade Celsius. Ninge la Borsa, in Pasul Prislop. Strat de zapada se gaseste doar… [citeste mai departe]