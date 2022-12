O nouă lege pentru supermarketuri – clienții nu vor mai putea fi păcăliți cu aceste produse Produsele lactate autentice vor fi separate in magazine de cele care au in compoziție adaosuri de proteine sau grasimi. In acest moment clienții nu au de unde sa știe care sunt 100% naturale. O noua lege va schimba insa situația. Recent, reprezentanții ANSVSA și cei mai marilor magazine s-au intalnit pentru a stabili cum se va aplica noua lege care reglementeaza produsele lactate. In articolul șase al actului normativ se menționeaza ca produsele lactate autentice trebuie separate la raft de cele care au adaos de grasime sau proteine. Consumatorii nu vor mai putea fi pacaliți și vor ști clar… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European si statele membre UE au ajuns marti la un acord pentru a interzice importul mai multor produse in Uniunea Europeana. Printre produsele la care se face referire se numara cacao, cafea sau soia, atunci cand acestea contribuie la defrisari.Uleiul de palmier, lemnul, carnea de vita…

- Grupul Enel si-a planificat pentru anul viitor plecarea din Romania, potrivit unui raport prezentat presei cu ocazia conferintei Capital Markets Day. La Cluj, ENEL are mii de abonați. Potrivit legii, in termen de la 90 de zile de la notificare, abonații companiilor de deistribuție de gaze naturale sau…

- Prețul la curent electric s-a majorat cu mai bine de 55% pentru consumatorii casnici din Romania in prima jumatate a acestui an, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. In topul creșterilor de peste 55% sunt Cehia, Letonia, Danemarca și Estonia, potrivit datelor Eurostat.

- Romania are cei mai mulți copii aflați in pragul saraciei și in pericol de excludere sociala, peste 41 la suta. Țara noastra este pe primul loc in Uniunea Europeana la acest capitol, arata statisticile oficiale.

- ”Black Friday la Altex este o campanie in care clienții pot face cumparaturi smart, la prețuri cu reduceri bune, intr-o perioada de 4 saptamani. Reducerile sunt aplicate la cele mai mici prețuri din ultimele 30 zile. Ofertele sunt numeroase si disponibile pe toata perioada celor 4 valuri de reduceri.…

- Pentru siguranta in trafic, fiecare participant este nevoit conform legislatiei aflate in vigoare, sa respecte anumite conditii obligatorii. Incheierea unei asigurari RCA face parte din conduita unui sofer responsabil si aceasta polita este menita sa acopere eventualele incidente neplacute care pot…

- Produsele alimentare care contin insecte vor incepe sa intre, usor-usor, si pe piata din Romania. Inca din primavara anului trecut, intr-o vreme in care, in Romania, nu se discuta atat de mult despre inlocuirea carnii cu insectele, studentii de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara…

- Celebra agenție americana CIA face angajari și sunt recrutați inclusiv persoane din Romania. Pentru a se angaja, o persoana nu are nevoie de viza, iar lista job-urilor cuprinde 160 de posturi. CIA recruteaza personal și orice om din lume poate aplica pentru un job in cadrul agenției. Pe lista locurilor…