Stiri pe aceeasi tema

- OFICIAL, Codul rutier modificat: Limita de viteza maxima 120 km/h pe drumurile expres, in afara localitaților. Lege promulgata Legea care prevede majorarea de la 100 km/h la 120 km/h a limitei maxime de viteza in afara localitatilor pe drumurile expres a fost promulgata joi de președintele Klaus Iohannis.…

- Potrivit legislației rutiere in vigoare, toți conducatorii auto trebuie sa respecte regimul legal de viteza atunci cand circula pe drumurile publice din Romania. In același timp, atunci cand situația o cere, ești obligat sa-ți adaptezi viteza de deplasare in funcție de condițiile de drum și de vreme…