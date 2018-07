Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, a informat Administratia Prezidentiala prin intermediul unui comunicat. Citește și: Mircea Geoana lanseaza o informație…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, la Romania TV, ca legea pensiilor va intra in dezbaterea parlamentara la toamna, iar la inceputul anului viitor ar putea intra in vigoare. Punctul de pensie va creste la 1.250 de lei din primavara anului viitor."Legea Pensiilor va intra din…

- Vicepresedintele PSD, Paul Stanescu, crede ca motiunea PNL impotriva Guvernului va pica pentru ca opozitia nu va reusi sa stranga voturi suficiente. De asemenea, Stanescu este de parere ca UDMR va continua sa sustina majoritatea guvernamentala.”Motiunea de cenzura n-are nicio sansa sa treaca…

- Președintele dinamovist Alexandru David a vorbit astazi despre planurile pe care le are gruparea din Ștefan cel Mare in ediția 2018/2019 in care "cainii" trebuie sa spele rușinea ultimului play-out. "Daca ma intrebați pe mine, eu sunt mereu pregatit. Incepe un nou sezon și speram sa fie unul cat mai…

- Impactul bugetar pentru indemnizatiile primarilor, viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de consilii judetene se va calcula de catre Guvern, urmand ca legea sa fie aplicata de anul viitor, a declarat, miercuri, presedintele Comisiei speciale pentru elaborarea Codului administrativ, deputatul…

- De circa doi ani, pe ordinea zilei gasim deseori, intre atatea alte evenimente, contestarea salariilor care s-au acordat bugetarilor la nivele presupus majorate. Oamenii au constatat ca marinimia Guvernului nu se materializeaza in acest sens, adica prin așa-numita „revoluție fiscala” sau prin alte acte…

- Contributia pentru pensia administrata privat, Pilonul II, ar putea scadea din aceasta vara, odata cu transformarea ei din obligatorie in optionala. Cel puţin asta susţin surse din domeniul fondurilor de pensii. Potrivit acestora, Ministerul Muncii pregăteşte un act normativ prin…

