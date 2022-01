O noua lansare spectaculoasa de la Dumi – 23 ca Jordan Tanarul solist, om de radio si producator muzical ne incanta chiar de ziua lui in care implineste 23 de ani cu o noua creatie muzicala. Noua lui piesa se numeste – “23 ca Jordan” si a dat mai multe detalii despre aceasta. “Piesa se lanseza intr-o zi speciala, chiar de ziua mea, pe 26 ianuarie si se numeste “23 ca Jordan”, am vrut sa fiu la fel de bun ca Jordan, si el avea numarul 23 pe tricou. Este o melodie compusa de mine, versurile sunt reprezentative fiind tot despre mine si vointa mea de a merge mai departe dar si despre trecutul meu si prin ce am trecut. Este o piesa care imi place foarte… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

