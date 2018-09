O nouă isterie antivaccin a cuprins România Mai multe broșuri și pliante antivaccinare au fost distribuite in cutiile poștale și pe rețelele de socializare. Ministerul Sanatații da asigurari ca „vaccinurile utilizate in Romania sunt sigure și eficace, fiind verificate dupa cele mai inalte standarde de calitate existente in lume”. Romania are una dintre cele mai scazute rate ale vaccinarii, cu mult […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

