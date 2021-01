Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane s-au adunat din nou, duminica, in fata Ministerului Sanatatii, in a doua zi de proteste, in urma incendiului de la Institutul "Matei Bals". Citește și: CTP il face PRAF pe Klaus Iohannis: 'Ești ridicol și jenant. E de-a dreptul grotesc!' La fata locului este si senatoarea…

- UPDATE – Aproximativ 200 de persoane au participat, sambata seara, la un mars de protest organizat de Partidul Alianta pentru Unirea Romanilor pe traseul Ministerul Sanatatii – Institutul ‘Matei Bals’, in legatura cu incendiul soldat cu decesul a sase pacienti. Initial, protestul a fost organizat in…

- Aproximativ 200 de persoane participa, sambata seara, la un mars de protest organizat de Partidul Alianta pentru Unirea Romanilor pe traseul Ministerul Sanatatii - Institutul "Matei Bals", in legatura cu incendiul soldat cu decesul a sase pacienti. Initial, protestul a fost organizat in…

- Partidul Alianta pentru Unirea Romanilor organizeaza, sambata, un protest la sediul Ministerului Sanatatii, in urma incendiului de la Institutul "Matei Bals". La eveniment participa zeci de persoane, avand steaguri si vuvuzele, fiind scandate lozinci precum "Demisia!", "Jos Guvernul!", "Rusine sa va…

- Partidul Alianta pentru Unirea Romanilor a organizat, sambata, un protest la sediul Ministerului Sanatatii, in urma incendiului de la Institutul „Matei Bals”. Participanții au purtat steaguri si vuvuzele, scandand lozinci precum „Demisia!”, „Jos Guvernul!”, „Rusine sa va fie!” sau „Iesiti din casa,…

- Protest in fata Ministerului Sanatatii, in urma incendiului soldat cu sase morti de la Institutul "Matei Bals".Partidul Alianta pentru Unirea Romanilor AUR organizeaza, sambata, un protest la sediul Ministerului Sanatatii, in urma incendiului de la Institutul Matei Bals, potrivit Agerpres.La eveniment…

- Vlad Voiculescu spune ca la Institutul ”Matei Balș” nu era problema cu agentul termic și ca pacienții nu aveau de ce sa vina cu surse de incalzire de acasa. Voiculescu contrazice, astfel, chiar declarațiile unor rude ale unor pacienți de la Institut, dar chiar și pe propria concubina, care a precizat…

- Demisia ministrului Sanatatii este un infim, dar obligatoriu gest de asumare a raspunderii pentru tragedia petrecuta la Institutul "Matei Bals", a afirmat, vineri, presedintele PSD, Marcel Ciolacu . El ii acuza pe liderii coaliției de guvernare ca fac declarații de parca nu ei ar fi la putere. „Pai…