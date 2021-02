Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PSD, Mihai Tudose, spune ca Florin Citu nu va putea prezenta un plan coerent pentru banii europeni in vizita sa la Bruxelles, dat fiind faptul ca are in spate „greaua mostenire”, lasata chiar de acesta, cand era la Ministerul Finantelor.

- Mihai Tudose se intreaba pe pagina sa de facebook ce va raspune Florin Cițu la Bruxelles daca va fi intrebat daca și-a facut temele și va trebui sa spuna ca nu le-a facut și nici nu le poate fa...

- Europarlamentarul PSD, Mihai Tudose, susține ca premierul Florin Cițu ar vrea ca in urma negocierilor de la Bruxelles Romania sa aiba un deficit bugetar cat mai mare. „Copilul durerii pleaca la Bruxelles. O veste buna și una rea: cea buna e ca Florin Cițu lasa Romania in pace doua zile, cat…

- Mihai Tudose spune despre plecarea lui Florin Cițu la Bruxelles ca va fi intrebat daca și-a facut temele și va trebui sa spuna ca nu le-a facut și nici nu le poate face, „pentru ca-l incurca greaua moștenire. Aia lasata de ministrul de Finanțe F. Cițu”.

- Europarlamentarul Mihai Tudose ironizeaza iminentul turneu al premierului Citu prin cabinetele unor oficiali europeni, in plina pandemie. "Pazea: sare Mațu la euro-clanța!", scrie fostul premier. "Stres maxim in cabinetele a patru comisari europeni și trei lideri de grupuri europarlamentare plus cele…

- Fostul premier PSD Mihai Tudose a avut o reacție extrem de dura, dupa ce PNL l-a propus ca premier pe ministrul de Finanțe, Florin Cițu: „Nu vreți sa incercați direct cu cianura?”, scrie Tudose. Mihai...

- Vicepreședintele PSD Mihai Tudose a lansat o serie de ironii la adresa ministrului de Finanțe, Florin Cițu: „Ma intreb la ce ora vine azi baiatu’ ala de la PNL care face livrari... Voiam sa-i spunem sa aduca și niște covrigi”

- Vicepreședintele PSD Mihai Tudose a lansat o serie de ironii la adresa ministrului de Finanțe, Florin Cițu: „Ma intreb la ce ora vine azi baiatu’ ala de la PNL care face livrari... Voiam sa-i spunem sa...