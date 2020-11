Stiri pe aceeasi tema

- Cazul crimei ingrozitoare din Ghimpați continua, iar autoritațile vor sa afle identitatea cadavrului gasit incendiat pe un camp din localitatea giurgiuveana! Potrivit Antena 3, acum o noua ipoteza e luata in calcul, iar fata se pare ca nu ar fi din Romania!

- Un angajat al gradinii zoologice Shanghai Wildlife Park, din China, a fost atacat și ucis de urși chiar in fața unui grup de turiști, informeaza BBC, citata de Digi24. Incidentul s-a petrecut sambata, in zona cu animale salbatice ale parcului, unde animalele circula libere. Pe rețelele de socializare…

- Incidentul a avut loc in aceasta noapte in sectorul Botanica al Capitalei. Polițistul se deplasa de la serviciu spre domiciliu, in afara orelor de lucru, fiind angajat in cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publica. „Polițistul a observat un conflict in strada, respectiv a intervenit pentru…

- Incidentul a avut loc in Baberu, India. Barbatul de 40 de ani a avut o criza de gelozie și și-a atacat soția cu un topor, scrie DailyStar.co.uk, citand presa indiana.Kinnar Yadav și-a suspectat soția ca il inșeala dupa ce mai mulți localnici i-au spus acestuia ca femeia are o aventura cu un vecin.Vineri,…

- Un indian cu cinci fete și-a atacat soția insarcinata in luna a șaptea pentru a afla daca cei doi vor avea in cele din urma un descendent masculin.Caz cutremurator intr-o localitate din nordul Indiei, acolo unde un barbat și-a atacat cu un cuțit soția insarcinata din nou in șapte luni pentru a afla…

- Cand s-a spus ca descalificarea sarbului de la optimile de la US Open 2020 va umbri restul turneului, nu s-a exagerat. Competitia s-a incheiat de o saptamana si inca se vorbeste despre episodul cu Nole.

- Un șofer beat crița și fara permis de conducere a fost stopat de un alt conducator auto dupa ce circula cu viteza excesiva in raionul Soroca. Incidentul a avut loc astazi, dupa ora 13.00. Potrivit martorului, șoferul nedisciplinat se deplasa cu 150 de kilometri la ora și era cit pe ce sa loveasca un…

- „Alegatorul care, pana cel mai tarziu in data de 4 septembrie 2020, si-a stabilit resedinta la o alta adresa decat cea de domiciliu voteaza numai la sectia de votare unde este arondata strada la care isi are resedinta mentionata pe actul de identitate, urmand a fi inscris in lista electorala suplimentara…