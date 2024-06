O nouă ipoteză în cazul tragediei din camera de hotel. Ce susțin rudele băiatului Rasturnare de situație in cazul dublei tragedii din camera de hotel. Cei doi tineri ar fi fost uciși, susține familia baiatului. Asta in timp ce parinții copilei spun ca fata lor ar fi fost atacata de iubitul gelos cu doua zile inainte de tragedie, dupa ce adolescenta de 17 ani i-ar fi spus ca il parasește.Parinții fetei spun ca tragedia a fost anunțata in urma cu doua zile, cand tanarul, orbit de gelozeie a atacat-o pe fata de 17 ani chiar in fața casei sale și i-a spart telefonul. Asta dupa ce i-ar fi spus ca și-a gasit alt iubit. Atunci familia a chemat poliția. Pe de alta parte, rudele tanarului… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

