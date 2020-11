Stiri pe aceeasi tema

- Criminaliștii au intocmit portretul-robot al tinerei ucise apoi incendiate intr-un șanț din apropierea localitații Ghimpați, județul Giurgiu. Persoanele care recunosc trasaturile enuntate de catre politie, sunt rugate sa apeleze la cea mai apropiata sectie pentru a oferi mai multe informatii, scrie…

- Criminaliștii au intocmit portretul-robot al tinerei ucise apoi incendiate intr-un șanț din apropierea localitații Ghimpați, județul Giurgiu. Astfel, poliția face apel la populație - cine recunoaște persoana din imagine sau din descrierea facuta de polițiști este rugat sa sune la 112.

- Anchetatorii care investigheaza cazul tinerei din Girugiu, care și-a gasit sfarșitul incendiata inr-o valiza, au lansat o ipoteza șocanta despre autorul oribilei crime. Specialiștii considera ca este vorba despre o victima mult mai tanara decat se credea inițial.

- Ies la iveala noi detalii in cazul crimei care a avut loc in urma cu doar o zi in Giurgiu, atunci cand o femeie a fost gasita ucisa și incediata, apoi aruncata intr-o valiza pe un camp. Ce au descoperit anchetatorii!

- Psihiatrul Gabriel Diaconu spune ca cel care a comis crima din judetul Giurgiu are discernamant, stie foarte bine ce a facut si de aceea a incercat sa-si ascunda urmele. In acelasi timp, psihiatrul a subliniat ca autorul cel mai probabil a ramas in apropiere dupa incendierea victimei sale, potrivt unei…

- Psihiatrul Gabriel Diaconu spune ca cel care a comis oribila crima din județul Giurgiu are discernamant, știe foarte bine ce a facut și de aceea a incercat sa-și ascunda urmele. Autorul faptei este chinuit, pe de alta parte, de frica de a nu fi prins.

- Politistii efectueaza cercetari dupa ce, pe un camp intre localitatile Ghimpati si Valea Plopilor, judetul Giurgiu, a fost identificat cadavrul incinerat al unei femei care a ars in proportie de 90%. "La data de 30 octombrie, ora 22,30, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Nr.…

- Cadavrul carbonizat al unei femei, pe fragmentele unei valize, a fost gasit pe un camp din județul Giurgiu. O echipa din IGPR merge in județul Giurgiu pentru a sprijini ancheta. Polițiștii din Ghimpați au fost sesizați, vineri seara, de catre o persoana, ca pe DN 6, intre localitațile Ghimpați și Valea…