- Controale de amploare facute de inspectorii ANPC care au mai inchis inca 4 supermarketuri in Iași. Vorbim despre controale care au descoperit nenumarate nereguli in unitațile alimentare de profil. Asta in condițiile in care ANPC a efectuat mai multe controale la magazinele LIDL. Cel mai afectat a fost LIDL…

- Lovitura incasata de lantul de supermarketuri LIDL. LIDL Tatarași a fost inchis de inspectorii ANPC care au descoperit numeroase nereguli. Conform informatilor existente, sambata a fost inchis pe o perioada nedeterminata pentru mai multe deficiențe la fructe și legume. Conform sursei citate, inspectorii…

- UPDATE 2: Procurorii au emis mandat de reținere pe numele unui tanar de 20 de ani din Albești, considerat principalul vinovat in cazul omorului comis ieri. Acesta este cercetat pentru lovituri cauzatoare de moarte și urmeaza sa fie prezentat in fața unui judecator de drepturi și libertați. UPDATE 1:…

- UPDATE: In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au reușit sa dea de urma suspecților. Au fost reținute trei persoane. Acestea urmeaza sa fie audiate de catre catre procurorii criminaliști. Daca se va dovedi ca sunt implicați in comiterea crimei, vor ajunge și in fața unui judecator de drepturi și…

- UPDATE: Cei doi tineri implicați in accidentul de la Badeana de azi noapte sunt in stare grava la spitalul Barlad! Baiatul de 22 de ani, șoferul mașinii implicate in coliziune, urmeaza sa intre in sala de operație. Fata de 17 ani, pasagera din dreapta, a fost operata, și este in stare foarte grava,…

- BATUȚI IN CUIE… Reuniți in ședința ordinara, consilierii județeni au decis reinnoirea, pe urmatorii patru ani, ai membrilor Consiliului de Administrație al societații Lucrari Drumuri și Poduri (LDP) SA, aflata in subordinea Consiliului Județean Vaslui. Așa cum era de așteptat, proiectul de hotarare…

- Doi turisti au avut parte de o experienta neplacuta in Rezervatia Naturala Cheile Sugaului, fiind speriati de moarte dupa ce le-au iesit in cale o ursoaica si puii ei. Doi turisti din judetele Dambovita si Olt, care erau cazati la Lacul Rosu, pasionati de natura si drumetii fiind, si-au propus, pe data…

- UPDATE: “Dupa identificarea realizata de catre organele de poliție, s-au efectuat demersuri in sensul revenirii bebelușului, alaturi de mama, in unitatea sanitara, pentru finalizarea investigațiilor medicale și a schemei de tratament. Cazul cuplului mama-copil este inca in evaluare, in vederea stabilirii…