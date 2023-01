Stiri pe aceeasi tema

- In prezent, vremea este rece mai peste tot in țara. Toata Romania se afla sub informare meteo de precipitații și polei. Ploua de mai bine de 24 de ore in unele locuri, iar temperaturile au scazut pana la limita inghețului, mai ales in sud și est. In București și Giurgiu sunt 0 grade Celsius, la Galați,…

- Locuitorii cartierelor Orizont și Micro 3 din Buzau au ramas fara apa la robinete, dupa ce muncitorii care lucreaza intre rondul cu avion și Podul Maracineni au spart o conducta principala, anunța oficialii Companiei de Apa. "Ca urmare a lucrarilor executate de o societate comerciala in zona celor 2…

- Traficul rutier ar putea fi dificil, miercuri, 21 decembrie, in intervalul orar 9-16, pe strada Frasinet, din cauza unei lucrari a Companiei de Apa. Conform operatorului de apa și canalizare, „in urma acțiunilor de curațare a colectorului principal din strada Frasinet, s-a constatat deteriorarea unei…

- Maine, 21 decembrie, pe una dintre cele mai tranzitate strazi din municipiul Buzau vor fi restricții de circulație, urmare a unei lucrari pe care Compania de Apa trebuie sa o efectueze in zona parcului Iazul Morilor. „In urma acțiunilor de curațare a colectorului principal din strada Frasinet, s-a constatat…

- Traficul rutier de pe strada 31 August 1989, tronsonul cuprins intre strazile Alexandr Pușkin și Vlaicu Pircalab va fi suspendat in perioada 21-30 decembrie. Masura a fost luata in legatura cu reabilitarea rețelelor de apeduct, scrie TV8 . In context, oamenii legii indeamna conducatorii auto sa evite…

- Grav accident de circulație pe autostrada vestului vineri dupa amiaza. Un microbuz cu 11 oameni la bord s-a rasturnat intre Nadlac și Arad.O persoana a murit, iar una este grav ranita. A fost activat Planul Roșu de Intervenție, la locul accidentului fiind trimise mai multe echipaje de descarcerare,…

- Dupa ce a fost reabilitata, strada Iazul Morilor, din cartierul buzoian Dorobanți, urmeaza sa devina cu sens unic. Anunțul a fost facut de autoritațile din Palatul Comunal: „Primaria municipiului Buzau aduce la cunoștința participanților la traficul rutier instituirea din data de 19.12.2022 a sensului…

- Trei tineri din Pitesti au blocat o strada cu masinile lor, Mercedes si BMW, si au ras de soferii care erau blocati in trafic. Totul pentru a se lauda pe Facebook si TikTok. Polițiștii din Pitești anunța ca s-au sesizat din oficiu, dupa ce in spațiul public au aparut imagini cu mai multe persoane, cu…