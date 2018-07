Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca l-a invitat pe președintele american Donald Trump la Moscova și ca el și Trump sunt pregatiți pentru viitoarele reuniuni la nivel inalt, dar in condiții potrivite, scrie Reuters. Putin și Trump s-au intalnit la Helsinki la inceputul acestei luni, dar Trump…

- A doua intalnire a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, nu va avea loc anul acesta, ci abia in 2019, dupa incheierea anchetei privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a anuntat miercuri John Bolton, consilier national pentru securitate, citat de Reuters. "Presedintele…

- Presedintele american Donald Trump ajunge luni la Helsinki, la prima sa intalnire bilaterala cu omologul sau rus Vladimir Putin, intr-un climat de confuzie din cauza contrastului dintre discursul sau conciliant fata de Rusia si sanctiunile administratiei sale la adresa guvernarii de la Moscova si in…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca se va intalni cu secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, dupa summitul presedintilor Vladimir Putin si Donald Trump, ce va avea loc la 16 iulie, in capitala finlandeza Helsinki, transmite Reuters. Moscova si Washington au…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american, Donald Trump, se vor intalni pe 16 iulie, la Helsinki, a comunicat joi Kremlinul, potrivit agentiei Interfax, preluata de dpa. Anuntul intervine dupa ce consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, s-a aflat miercuri la…

- Presedintele american Donald Trump a evocat joi o posibila intalnire cu omologul sau rus Vladimir Putin in luna iulie, o discutie tete-a-tete ce ar interveni in contextul acuzatiilor de ingerinta ruseasca in alegerile prezidentiale americane din 2016, informeaza AFP. "Studiem posibilitatile" unei eventuale…

- Surse la curent cu aceste discutii au declarat luni pentru Reuters ca intalnirea intre cei doi presedinti ar putea sa aiba loc la Viena, inaintea summitului NATO, programat pe 11 si 12 iulie la Bruxelles. Presedintele american declara saptamana trecuta ca un summit cu Vladimir Putin ar putea sa aiba…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, si presedintele Statelor Unite, Donald Trump, au dat mana pentru prima oara intr-o intalnire istorica dintre un presedinte american si un lider de la Phenian, relateaza The Guardian.