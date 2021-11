Stiri pe aceeasi tema

- Atenționarea Directoratului Național de Securitate Cibernetica: in perioada reducerilor de Black Friday și a sarbatorilor de iarna, atacatorii iși intensifica tentativele de fraudare! De obicei, in fiecare an, in perioada reducerilor de #BlackFriday și a sarbatorilor de iarna, atacatorii iși intensifica…

